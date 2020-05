Italia divisa in due: caldo africano al Sud e nelle zone interne

PESCARA. Temporali e nubifragi in arrivo al Nord tra giovedì 14 maggio e venerdì, fiammata africana al Sud con picchi di oltre 36-37°C”. Sono le previsioni del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com che delineano un'Italia climaticamente divisa in due, per i prossimi giorni, posto che la penisola sarà contesa tra una nuova perturbazione atlantica, che coinvolgerà le regioni settentrionali, e l'anticiclone africano che porterà la prima intensa ondata di caldo al Sud.

Caldo africano. "Al Sud", prevede Ferrara, "è confermato l'arrivo di una ondata di caldo africano piuttosto intensa entro giovedì e almeno fino a sabato. Il picco sarà soprattutto tra giovedì e venerdì quando non si escludono record locali di caldo, per maggio, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Coinvolto anche il Centro, sebbene in misura più marginale, con massime pari o superiori ai 30°C sulle zone interne, specie tra Lazio e Abruzzo. Va comunque segnalato che il clima sarà decisamente più mitigato lungo le coste, specie adriatiche e ioniche, grazie ai venti che proverranno da un mare ancora piuttosto freddo, eredità termica dell'Inverno.

Le temperature. "Sono previste punte di oltre 34-35°C sulle zone interne" prosegue Ferrara, "ma con punte prossime o superiori ai 38°C non escluse su palermitano (il record assoluto di maggio per Palermo Boccadifalco è di 36.8°C raggiunto nel 2008) e foggiano (il record qui è di 36.6 per la stazione di Amendola). Punte di oltre 30°-32°C saranno possibili anche tra Umbria e zone interne di Lazio e Abruzzo.

Sabbia del deserto. “I caldi venti richiamati dal Nord Africa favoriranno nei prossimi giorni anche il trasporto di sabbia dal deserto libico e algerino verso l'Italia. I cieli", annuncia Ferrara, "potranno così venire offuscati dal pulviscolo in sospensione, che conferirà al cielo il classico colore giallognolo. Laddove invece pioverà debolmente sulle zone del Nord, la sabbia si potrà depositare inoltre sulle superfici, tra cui le auto".

@RIPRODUZIONE RISERVATA