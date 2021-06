L'Abruzzo sul podio della campagna vaccinale: è terzo per copertura della popolazione

Prosegue a vele spiegate la campagna vaccinale in Abruzzo. Secondo i report aggiornati a questa mattina da OpenData, la regione è al terzo posto in Italia dopo Molise e Ligura per il numero di dosi somministrate in rapporto alla popolazione. Dall'inizio della campagna vaccinale, infatti, sono state inoculate 67.864 dosi ogni 100.000 abitanti.

L'Abruzzo sfiora il podio anche nella graduatoria delle somministrazioni in rapporto alle dosi consegnate: il dato è del 93.3%, di quasi due punti migliore rispetto alla media nazionale; meglio hanno fatto solo Lombardia, Marche ed Umbria.

Le dosi totali somministrate in Abruzzo sono ad oggi 878.121, mentre 304.358 sono le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose oppure sono state vaccinate con il monodose Johnson&Johnson.

Nella giornata di ieri, 7 giugno, sono state somministrate 11.032 dosi, in linea con la media mobile degli ultimi 7 giorni. Un andamento rispettando il quale occorreranno 2 mesi e 15 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo dell'immunità di gregge sarebbe pertanto raggiunto il giorno 22 agosto prossimo.

