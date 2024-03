La maratona elettorale su ilCentro.it e social

PESCARA. La maratona del voto su ilCentro.it . Le elezioni regionali possono essere seguite in diretta online sul sito del quotidiano con dati, percentuali, sondaggi, risultati, interviste e reazioni fino alla formazione del nuovo consiglio regionale. Una macchina con la quale si può restare costantemente aggiornati sul voto in Abruzzo e che supera i confini nazionali. E che viene accompagnata dai social (Fb e Instagram) sui quali si srotolano i commenti dei lettori. Attraverso una speciale tabella collegata direttamente con il sito del ministero vengono pubblicati in tempo reale i dati sulle elezioni. E tutto questo senza interrompere il continuo flusso delle altre notizie di cronaca e sport.

Il primo dato è atteso alle ore 12 con i numeri sull'affluenza ai seggi i cui altri appuntamenti sono alle 19 e alle 23, orario di chiusura del voto. Subito dopo ilCentro.it riprende i risultati del primo exit poll sull'Abruzzo, diffusi dal sondaggista Antonio Noto in esclusiva per il Centro e Rete8.

L’exit poll è un sondaggio che si effettua al di fuori di alcuni seggi campione, luogo in cui si individuano i votanti che ripetono il voto con le stesse modalità con le quali si sono espressi nella cabina elettorale. Questa metodologia presenta una stima di errore che può arrivare anche al 3-4%. Per questa ragione i dati degli exit poll vengono comunicati in forchetta (per esempio: candidato A tra il 44-48%).

La nottata continua con le proiezioni e con i risultati effettivi che arrivano mano a mano dai seggi. Le elezioni su ilCentro.it vanno avanti anche nei giorni successivi per raccontare ciò che succede e - nei limiti del possibile - che succederà in Abruzzo.