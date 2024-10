Lavori sotto il Traforo, inizia la rivoluzione del traffico / COME, DOVE E QUANDO

L'AQUILA. Inizia la rivoluzione sulla viabilità sotto il Gran Sasso tra Teramo e L'Aquila. Con due giorni di anticipo rispetto al previsto. Questo perché sabato 12 ottobre e domenica 13 vengono avviate le operazioni preliminari di allestimento del grande cantiere che, come preannunciato, apre da lunedì 14 ottobre e comporta per 45 giorni il traffico alternato ogni mezz'ora nel tunnel dell'A24 (gestita da Strada dei Parchi, del Gruppo Toto).

Per cui già da sabato si ha un piccolo assaggio di quello che avverrà successivamente con la chiusura dalle 8 alle 20 di una canna (e una carreggiata) per volta: prima, sabato 12, quella tre Colledara/San Gabriele-Assergi per la sola carreggiata ovest, in direzione AQ/A25/RM; e poi domenica 13, sempre con gli stessi orari, con la chiusura della tratta L’Aquila Est – Colledara/San Gabriele, in direzione Teramo e del casello di Assergi.

Le alternative: nel primo caso viene consigliato di prendere direttamente l'A14 per andare a L'Aquila, il che vorrebbe dire percorrere un centinaio di km in più; nel secondo caso, si deve uscire dall’A24 a L’Aquila Est, prendere la Statale 80 delle Capannelle (anch'essa interessata da cantieri) e poi rientrare sull'A24 in direzione Teramo. Per i mezzi diretti a Teramo/Giulianova, provenienti da Roma, viene invece consigliato di percorrere l’autostrada A24 fino allo svincolo di Torano e di deviare direttamente sull' A25 fino all'A14: anche in questo caso i km da percorrere in più sono almeno un centinaio.

I lavori lunghi 45 giorni sotto il Gran Sasso sono disposti dalla Struttura commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (commissario è Pierluigi Caputi). Devono essere effettuate perforazioni e quindi i sondaggi geognostici i cui risultati sono essenziali nelle future opere (forse nel 2026) per la messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso e viene occupata una canna per volta del Traforo in ciascuna delle quali viene disposta la chiusura al transito dei veicoli.

Strada dei Parchi spiega che cosa cambia per la viabilità sull’autostrada A24 dal 14 ottobre.

- Si comincia dalle ore 10 di lunedì e fino al termine delle attività disposte dal Commissario straordinario, con la tratta Assergi-San Gabriele/Colledara. In entrambe le direzioni di marcia il traffico avviene a senso unico alternato e regolato mediante un impianto semaforico con sbarra, collocato ai due imbocchi del Traforo del Gran Sasso. Il semaforo permette di regolare il traffico in alternanza e quindi per una direzione alla volta, impiegando l’unica corsia disponibile per i veicoli all’interno della galleria. La corsia non dedicata al transito è riservata ai mezzi di soccorso e di assistenza.