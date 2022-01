Lotteria Italia, stasera l'estrazione: in Abruzzo venduti 166mila biglietti

PESCARA. Oggi torna la Lotteria Italia con l’abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus “Soliti ignoti – il ritorno”. Con la pandemia si registra un boom di vendite per l’edizione 2021: 6,4 milioni di biglietti, una raccolta di 32 milioni e un aumento del 39,6% rispetto all’edizione 2020, quando i tagliandi staccati furono 4,5 milioni per un incasso di 23 milioni.

In Abruzzo sono stati venduti 166.880 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Chieti, con 52.060 biglietti, seguita da L'Aquila con 45.920, da Teramo con 36.640 e da Pescara con 32.260 tagliandi. Nella scorsa edizione, in Abruzzo sono stati vinti complessivamente 175 mila euro, grazie a due premi da 50 mila euro (finiti a Teramo e a Morro d'Oro, ancora in provincia di Teramo) e a tre premi da 25 mila euro (finiti due a Chieti ed uno a L'Aquila). Nella storia della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Abruzzo è stato centrato a L'Aquila nell'edizione 2013, pari a 1 milione di euro.