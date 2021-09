Lutto nella politica, è morto Antonio Verini

L'AQUILA. Lutto nella politica. "Purtroppo questa mattina, papà si è spento, circondato dall’amore di noi 3 figli. Aveva voluto mantenere riserbo, come nel suo stile, su un peggioramento della sua salute a seguito di un recente intervento con complicazioni". Così il figlio Enrico sui social dà la notizia della morte di Antonio Verini 85 anni, aquilano di Mascioni (frazione del comune di Campotosto) ex deputato (per pochi mesi per sua scelta), consigliere regionale e provinciale e soprattutto storico rappresentante dei Democratici e della Margherita prima che si unisse con i Ds, unione di cui era contrario.

"Sarà un mondo più povero senza di lui che tantissimo ha fatto nella sua vita, per noi, per chiunque abbia potuto aiutare, per la nostra città, per Mascioni, il suo paese natio che amava e di cui è sempre andato sempre orgoglioso e per il mondo della scuola, la sua vita, la sua passione", continua il figlio Enrico. "Continuerà a vivere dentro me, Paola e Claudio in tutti gli insegnamenti che con l’esempio oltre che con le parole, ci ha trasmesso. Onestà, intelligenza fuori dal comune, dignità, serietà e tanto tantissimo altro che lo hanno portato a raggiungere traguardi stupefacenti nella vita, con impegno e dedizione assoluta nel lavoro. Ha seguito sempre la strada della rettitudine e dell’onestà assoluta. Mai ha cercato scorciatoie e mai le ha imboccate. Infine, ma questo conta più del resto, è stato un uomo generoso e di buon cuore, buono e aperto alla vita. Una perdita enorme".

Antonio Verini venne eletto deputato alle elezioni politiche del 2006 nella circoscrizione XVII Abruzzo per L'Ulivo. E il 19 settembre si dimise dalla Camera decidendo di restare in carica come consigliere regionale in Abruzzo. Dopo l'unione Margherita-Ds che diede vita al PD, nell'autunno 2007 fu tra i fondatori dei Liberal Democratici di Lamberto Dini. In consiglio regionale abruzzese nel maggio 2008, assieme a Liberato Aceto (Udeur) e Angelo Di Paolo (Ppe-Dc), formò una "Federazione di centro". Alle successive elezioni regionali del dicembre 2008 si candidò nella lista "Rialzati Abruzzo!", nella coalizione di centrodestra, senza essere eletto.

Dal 2014 ricopriva l'incarico di coordinatore regionale abruzzese della Democrazia Cristiana di Angelo Sandri, partito che nel 2018 aderisce alla Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi. Alle elezioni regionali in Abruzzo del 2019 sostiene la lista "Democrazia Cristiana-Unione di Centro-IdeA", che fa parte della coalizione di centrodestra e ottiene il 2,88% dei voti.

Americo Di Benedetto e “Il Passo Possibile” piangono la scomparsa di Antonio Verini. "Antonio Verini apparteneva alla schiera di quanti hanno saputo trasfondere nelle istituzioni la passione e il valore di aspirazioni autentiche maturate fra la gente, grazie a quell’innato senso di responsabilità e rettitudine che hanno contraddistinto non solo la sua carriera politica ma anche il suo impegno nell’adeguata formazione degli studenti come dirigente scolastico". E’ quanto affermano in una nota congiunta il Consigliere regionale e comunale Americo Di Benedetto, i Consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio e il Presidente dell’Associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli.

"Importante protagonista della scena politica locale e nazionale di un percorso che ebbe il punto più alto con l’elezione a deputato nel 2006, la nostra città e l’Abruzzo intero ricorderanno il suo prezioso contributo sui temi della crescita sociale ed economica dell’Aquila e sulla tutela e valorizzazione delle aree interne, specie nella sua veste di Consigliere regionale dei Liberaldemocratici. Ricordando queste sue passioni totalizzanti ed esclusive, nel giorno della sua scomparsa il pensiero affettuoso e il nostro abbraccio giungano sentitamente ai figli Paola, Enrico e Claudio e all'intera famiglia Verini” - il cordoglio unanime di Americo Di Benedetto e di tutto “Il Passo Possibile”.