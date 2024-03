M5s giù, il coordinatore rimette il suo mandato

PESCARA. Il coordinatore del Movimento 5 Stelle in Abruzzo Gianluca Castaldi rimette il ruolo nelle mani del presidente nazionale Giuseppe Conte. Dopo il risultato delle urne che ha visto il Movimento 5 Stelle ridurre notevolmente i consensi, Gianluca Castaldi, di Vasto, già senatore della Repubblica pentalstellato, spiega i motivi della sua decisione.

Il M5s, alle regionali del 10 marzo, ha ottenuto solo il 7 per cento delle preferenze, 17 punti in meno rispetto al 2019 quando i pentastellati correvano in solitaria con Sara Marcozzi (transitata nel frattempo in Forza Italia) e ottennero il 23,97 per cento dei consensi.

Castaldi afferma: "Che peccato per noi abruzzesi aver perso l’occasione di una guida speciale come Luciano D’Amico. A lui il mio grazie e a tutti coloro si sono spesi per provarci. Sono certo che comunque si stia creando qualcosa di importante e la sua guida a capo dell’opposizione sarà viatico di proposte e lotta. Personalmente chiedo scusa per non aver fatto di più. Il cuore e l’impegno non sono bastati a battere i loro candidati. Apro la mia personale riflessione sul ruolo da coordinatore e la metto nelle mani del presidente Giuseppe Conte. Non devo invece riflettere sul sostegno incondizionato al mio amato MoVimento. Ero tra gli avanguardisti nel 2007 e ci sarò sempre per i valori e le idee che il MoVimento porta avanti e per le quali ne sono follemente innamorato”.