Marsilio in trionfo: "Grazie, l'unica sarda a festeggiare oggi è mia moglie"

Marco Marsilio si conferma alla guida dell'Abruzzo. Sarà il primo Governatore a ricevere dai cittadini un secondo mandato dopo i primi cinque anni alla presidenza della Regione.

Dopo le proiezioni delle 2 arriva nel comitato elettorale di Pescara, in via Parini, atteso da una folla festante e da decine di telecamere e microfoni pronti a raccogliere le prime reazioni del candidato avviato verso la vittoria elettorale: "Venerdì scorso avevo chiuso il comizio promettendo due cose. Uno: che l'unica sarda che avrebbe festeggiato oggi sarebbe stata mia moglie. Due: che all'una o massimo alle due li avremmo mandati a dormire con dieci punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo. Il popolo abruzzese mi ha conferito l'onore di guidare la Regione per altri cinque anni, mai prima d'ora era stato confermato un governo uscente per un secondo mandato. Obiettivi? Ricostruzione e valorizzaizone, ringrazio il popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi concede. Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità e il ruolo che merita. Ha vinto la verità, contro la menzogna e la calunnia, sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Gli abruzzesi guardano al futuro e non hanno nostalgia di un triste passato che si è messo alle spalle cinque anni fa. Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo e non sarà il futuro dell'Italia. Il mio impegno da oggi sarà ancora più intenso".

E giù con cori e brindisi, abbracci e sorrisi. "E ora andiamo tutti a ballare da Stefano (Cardelli, ndc)", dice tra le risate degli amici presenti nel suo quartier generale. Alle 12, oggi, Marsilio parlerà all'Aquila a Palazzo Silone.