Marsilio: "La giunta? Ho le mie idee e ci confronteremo con i partiti" / GUARDA IL VOTO

L'AQUILA. Della composizione della nuova giunta regionale «riparleremo quando rientro in Abruzzo, ho le mie idee ma ci confronteremo serenamente con i partiti della coalizione e formeremo una giunta regionale che rispetterà gli equilibri che gli elettori hanno sancito alle elezioni». Così Marco Marsilio, presidente della Regione, in un punto stampa a Mons, in Belgio, a margine del vertice europeo delle regioni e delle città, organizzato dal Comitato europeo delle Regioni, parlando della composizione della giunta regionale dopo le elezioni.

CLICCA QUI PER VEDERE LA TABELLA COMPLETA SUI RISULTATI DEL VOTO IN ABRUZZO

«I numeri dimostrano che i fondi gestiti direttamente sui territori e dai territori vengono spesi prima e meglio di quelli gestiti attraverso programmi nazionali dai ministeri», ha aggiunto Marsilio. Parlando del futuro della politica di coesione, nell'ultimo ciclo di bilancio «abbiamo ottenuto un'inversione nei rapporti nella parte di coesione gestita dallo Stato e dei territori, mi auguro che si voglia continuare così», ha incalzato.