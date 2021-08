Medici, infermieri e sanitari senza vaccino: pronte le sospensioni

PESCARA. Possono scattare già da questa settimana i primi provvedimenti per il personale sanitario no vax. Medici, infermieri e operatori sanitari che non si sono ancora sottoposti alla dose anti Covid per scelta propria e senza un vero impedimento, rischiano di essere allontanati dal loro posto di lavoro, almeno fino a quando non si convinceranno a vaccinarsi.

Proprio come sta avvenendo in gran parte d’Italia, dove i provvedimenti sono già scattati, anche l’Abruzzo si adegua alle disposizioni ministeriali. In questi giorni, infatti, si sta procedendo a raccogliere i nominativi secondo lo specifico iter. (a.s.)

