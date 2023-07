Miss Italia, a Civitella Casanova la più bella è la 22enne Lucia

CIVITELLA CASANOVA. Lucia Alfonsi 22 anni di Capistrello vince la tappa di Civitella Casanova presso Sauloon in Piscina. La 22enne lavora come assistente Enel ad Avezzano e nel bar di famiglia a Capistrello. Le altre ragazze che si sono aggiudicate una fascia sono: Gessica Frate, Alessia di Sante, Ludovica Farina, Maria Laura Guerra e Simona Rinaldi.

La serata è stata presentata da Lea Calvarese, mentre come sempre l'organizzazione è della Pai esclusivista del concorso Abruzzo e Marche diretta da Ivrea Montedoro. Le ragazze sono state fotografate da Antonio Oddi.

Le selezioni del concorso tornano nella Marsica con l'appuntamento di Avezzano previsto per martedì 25 luglio, in piazza Risorgimento, dove si svolgerà la finale provinciale di Miss Italia. L'appuntamento inizia alle 21,30. Mercoledì 9 agosto invece, il concorso si sposta a Carsoli, in piazza del Comune, dove si svolgerà la finale regionale di Miss Sport Abruzzo, mentre Celano ospita la finale regionale di Miss Rocchetta Abruzzo prevista per venerdì 18 agosto in piazza IV Novembre. In tutte le serate non mancheranno momenti di spettacolo, musica dal vivo, balletti ed attrazioni.