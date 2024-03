Nuova Giunta, FdI detta le regole: "Siamo il pilastro della coalizione"

Fratelli d’Italia, dopo la segreteria regionale di ieri, prima riunione del dopo vittoria, lancia un messaggio forte e incisivo: «Siamo il pilastro della coalizione di centrodestra». Lo è di fatto e, come tale, detta le regole del gioco. Il che non vuole dire che non ci sia spazio per trattare con gli alleati ma, come è chiaramente emerso durante la riunione molto partecipata, l’analisi del voto del 10 marzo va fatta sommando la percentuale raggiunta del partito azionista di maggioranza con quella della lista civica “Marsilio Presidente”. E il 30 per cento che si ottiene si traduce in quattro assessorati, esattamente come accadde cinque anni fa per la Lega. Tre posizioni, questa volta, toccano a Fratelli d’Italia e una alla lista coordinata da Terenzio Rucci. Lo schema di partenza è questo, anche se sui nomi Marsilio si riserva la scelta e l’ufficializzazione a dopo le feste pasquali. L’ipotesi iniziale resta quella di Mario Quaglieri, Paolo Gatti e Tiziana Magnacca, come prime scelte; Umberto D’Annuntiis e Nicola Campitelli come seconde; e Luca De Renzis come eletto nel Pescarese da collocare mentre, per la lista civica, rimane aperta la porta di servizio per la non eletta Nicoletta Verì. Ma in

questo caso il campo va preparato con molta diplomazia per evitare incidenti di percorso con chi è entrato in Emiciclo

dalla porta principale conquistando sul campo i gradi di consigliere e di possibile assessore (leggi Luciano Marinucci

e/o Giovanni Santilli).

Marsilio ha numeri che gli permettono di non essere messo in discussione. E questo vale anche per gli alleati di coalizione. A Forza Italia e Lega, infatti, in base a ciò che si è finora detto, non rimane un grande margine di azione. Un assessore a testa, non di più, per completare la squadra di giunta, oltre ad una seconda posizione, la presidenza del Consiglio regionale e forse il posto da sottosegretario del Consiglio con delega in giunta.

Forza Italia punta a due assessorati: uno per Lorenzo Sospiri, con l’extra incarico di vice presidente di giunta, l’altro per Daniele D’Amario, mentre Roberto Santangelo è indicato come presidente del Consiglio.

Lega ha radunato i suoi ieri sera a Silvi per analizzare il voto delle regionali: «Che è in linea con il risultato abruzzese alle politiche del 2022. La Giunta? Aspettiamo la convocazione del tavolo regionale».