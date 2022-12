Pedaggi, Salvini conferma: stop all'aumento e impegno a rivederli

ROMA. Confermato lo stop agli aumenti con l'impegno a rivedere i pedaggi al ribasso, senza dimenticare la determinazione (assicurata da Anas) per incrementare le manutenzioni ordinarie nel 2023. E' quanto emerso durante la riunione al Mit sulla A24-A25 durante la quale il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini ha incontrato una delegazione di sindaci di Lazio e Abruzzo.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha già fissato un nuovo incontro a gennaio per fare un nuovo punto della situazione. “I primi cittadini che sono intervenuti – si legge in una nota del Ministero – hanno sottolineato la soddisfazione per l’approccio del Ministro Salvini che vuole trasformare il Mit nel dicastero dei sindaci”.