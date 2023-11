Piogge al centrosud, allerta gialla per l'Abruzzo

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, soprattutto sulle regioni del centrosud. Il Dipartimento di protezione civile parla di piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi, su questa base ha diramato in relazione alla giornata di domani, venerdì 10, un'allerta gialla per l'Abruzzo, per parte della Toscana e per Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.

Si valuta, invece, l'allerta arancione per la parte della Toscana già colpita dall'alluvione.