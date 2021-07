Posti di lavoro, assunzioni e concorsi: oggi l'inserto del Centro

PESCARA. Assunzioni nelle piccole e grandi aziende in Abruzzo, i profili più ricercati, i concorsi pubblici con requisiti, scadenze e indirizzi. Sono le opportunità illustrate nell'inserto Lavoro che, come ogni martedì, è in edicola insieme al Centro. L'appuntamento con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

Le richieste di personale inserite nella copertina sono di un'impresa edile di Montesilvano, di una grande azienda che ha lo stabilimento a Silvi, e di un'altra a Ortona. Posizioni aperte in un'azienda agricola di Città Sant'Angelo, ausiliari nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, maschere teatrali al Marrucino di Chieti e impiegati alla Camera di commercio Chieti-Pescara. E poi le audizioni e selezioni a Castel di Sangro di concorrenti per una nota tramissione tv. Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 214 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli in particolare nel settore dell'edilizia e nella ristorazione.