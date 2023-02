Registro delle morti improvvise, la Regione avvia l'iter

L'AQUILA. Procede l'iniziativa relativa all'istituzione di un Registro delle morti improvvise in Regione Abruzzo.

"Giorni fa - spiega Enrico Verini, consigliere comunale di Azione L'Aquila - la dirigente regionale di Azione, Roberta Gargano, con una lettera aperta aveva sollecitato l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, affinché si attivasse anche in Abruzzo il Registro delle morti improvvise, come già accaduto in altre regioni. A seguito di tale iniziativa ho contattato Pierluigi Cosenza, direttore della Agenzia Regionale Sanitaria abruzzese, per informarmi su eventuali azioni intraprese in merito".

Dallo stesso Cosenza, riferisce il consigliere Verini, "sono arrivate rassicurazioni in merito all'attivazione che porterà al registro, con l'attribuzione già predisposta del coordinamento di questa fase iniziale al dottor Flavio Mucciconi, primario della Asl aquilana".

"L'esigenza prende spunto - aggiunge Verini, anche lui dirigente regionale di Azione - dal grande dolore che troppo spesso abbiamo provato nei nostri territori per morti improvvise di persone di giovane e giovanissima età che purtroppo devastano famiglie e comunità con impressionante cadenza".