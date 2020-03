Scattano i divieti di assembramento nei locali e davanti ai punti vendita

PESCARA. Divieto di assembramento nei locali pubblici e ingressi scaglionati nei supermercati. In base alle nuove disposizioni varate dal governo non sarà più possibile fare code davanti ai punti vendita o stazionare nei locali. Ieri sera, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio sulle più rigorose norme da seguire per arginare l'emergenza epidemiologica, anche in Abruzzo, si è verificata la corsa selvaggia a fare la spesa con lunghe code davanti ai market.

Chieti, i venditori fatti allontanare questa mattina da piazza Malta

Questa mattina, a Chieti, i carabinieri si sono presentati per allontanare i venditori ambulanti di frutta e verdura da piazza Malta, storico punto di ritrovo del mercato cittadino. Fare le corse per accaparrarsi generi alimentari e di prima necessità è inutile, visto che gli esercizi sono abilitati lavorare regolarmente, e pericoloso, posto che proprio gli assembramenti di persone sono le prime cose da evitare per non rischiare il contagio da Covid-19.

