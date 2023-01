Sciopero aerei, in Abruzzo saltano due voli

PESCARA. Disagi in vista a causa dello sciopero nazionale del settore aereo di 24 ore, a partireda questa notte fino alle 23,59 di venerdì 27. Si fermano i lavoratori del comparto aeroportuale e dell'indotto. Possono pertanto verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Cub Trasporti che contesta la cessione di Ita Airways a Lufthansa e rivendica per tutto il personale del settore “il rinnovo dei contratti nazionali scaduti nel 2017; il corretto calcolo delle maggiorazioni; il riconoscimento degli arretrati di 6 anni; un unico contratto per i lavoratori aeroportuali” senza fare più ricorso a “precari e part-time” .

Dev'essere tuttavia assicurato l’arrivo di tutti i voli nazionali in corso al momento in cui prende il via lo sciopero. Vengono garantiti anche i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Ma anche l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Lo sciopero tocca relativamente l'Aeroporto d'Abruzzo poiché gli operatori non vi aderiscono (al contrario di altri scali come quelli di Perugia e Reggio Calabria). Al momento risulta che saltano solo due voli. Si tratta del Pescara-Milano Linate delle 6,10 e il ritorno delle 13,25 (con arrivo alle 14,35) dal capoluogo lombardo, entrambi inseriti da Ita Airways fra i collegamenti nazionali cancellati.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita per il 27 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 4 febbraio.

Gli altri voli dovrebbero essere regolari. Per averne la certezza è bene consultare il quadro che Abruzzo Airport aggiorna (dalle ore 24) in tempo reale.