Scuole chiuse, Statale 16 bloccata, pineta vietata e Pescara allagata / VIDEO

PESCARA. La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta gialla anche per domani sulla nostra regione oltre che su Marche, Molise, Puglia, Basilicata, sul versante orientale della Sardegna. Su buona parte della Sicilia e sui settori ionici della Calabria è stata invece valutata l'allerta arancione.

Le piogge continuano a cadere incessantemente su molte zone della regione. Battute soprattutto alcuni settori costieri. La Statale 16 Adriatica è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Ortona (Chieti) per un allagamento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la zona. Anas informa che il traffico è deviato sulla viabilità comunale alternativa. Sul posto c'è il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

SCUOLE CHIUSE. A seguito del maltempo il sindaco di Ortona Leo Castiglione ha chiuso le scuole per la giornata di domani, giovedì 23. Stessa decisione del sindaco di Francavilla Luisa Russo. Anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha deciso di chiudere le scuole in relazione però alle due scosse di terremoto registrate nel pomeriggio: "È una decisione presa, a mero titolo precauzionale per verificare che le lezioni possano riprendere con regolarità".

Sempre a Ortona, secondo quanto si è appreso dalla pagina Facebook del Comune, sono chiuse al traffico la ex SS 16 variante e viale Europa con i sottopassi che portano a Postilli e al Lido Riccio e si registrano smottamenti sulla strada che da contrada Ruscutti va verso San Pietro, non percorribile, ed è bloccata la strada che da San Pietro va verso San Nicola e contrada Bavi per smottamenti e alberi caduti.

A Pescara allagamenti, alberi caduti e disagi ovunque. Il Comune ha attivato il Coc (Centro operativo comunale). Chiuse le seguenti strade allagate: via Della Bonifica, via Seneca, via Falcone e Borsellino (corsia monti mare), via Dei Marsi, via Osento, via Dei Peligni, via Spaventa, via Socrate, via Tibullo, via Lago di Fiastra (angolo via Salara Vecchia). Sono chiusi anche i sottopassi e l'uscita dell'Asse attrezzato che conduce alla Capitaneria di porto. In caso di necessità saranno chiuse le golene, poiché c'è il rischio che si alzi ulteriormente il livello del fiume Pescara ed esondi.

Esprime preoccupazione il sindaco di Pescara Carlo Masci: "Da ieri sera sono caduti su Pescara 88 mm di pioggia, la media mensile è di 103 mm, la media annuale di 687 mm. Questo vuol dire che in poche ore è caduta quasi la pioggia di un mese e il 13% di quella che cade di un anno. In strada ci sono tutti gli operai disponibili del Comune e delle società partecipate, oltre agli agenti della Polizia locale, per intervenire sulle situazioni di maggiore crisi e per aiutare le persone in difficoltà. Siamo di fronte a un evento atmosferico eccezionale, di quelli che oramai succedono sempre più spesso in Italia, e che causano ovunque danni e devastazioni".

Il sindaco Masci, dopo aver sentito la Protezione civile, ha deciso di lasciare le scuole aperte.

Allagamenti, traffico e disagi a Pescara, ecco come si presenta la zona Università Città sott'acqua con la pioggia all'incrocio tra viale Marconi, via Elettra e viale Pindaro (video Associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo)

Allagata la zona stadio tra viale Marconi, viale Pindaro e via Elettra. "Si tratta di una zona nevralgica della città che va ancora sott’acqua, nonostante i collettori realizzati appositamente qualche anno fa. Forse le bocche di lupo , i tombini, le feritoie sono intasate? La manutenzione ordinaria non dovrebbe eliminare questa eventualità?", denuncia e domanda Donato Fioriti, presidente dell'associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Regione Abruzzo).

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha firmato due ordinanze sulla chiusura di domani 23 e di venerdì 24 novembre dell'Istituto Alessandrini a causa di problemi all'impianto elettrico causati dalle infiltrazioni e sul divieto di accesso nella riserva di Santa Filomena completamente allagata. Interdetta inoltre la sosta degli autoveicoli sulle strade adiacenti, ad esclusione della strada lungomare, via Aldo Moro.