Strage di Capaci, Savina: "Così ho arrestato Brusca" / VIDEO

PESCARA. "Così ho arrestato Brusca". Domani, domenica 23 maggio, nel giorno del 29esimo anniversario della strage di Capaci, alle 13,15 su Rete 8 viene riproposta l'intervista a Luigi Savina, il super poliziotto abruzzese che con le sue indagini ha vinto la sfida contro “Cosa nostra” incastrando Giovanni Brusca, il mafioso che il 23 maggio del 1992 schiacciò il pulsante per far esplodere 200 chilogrammi di tritolo. L'intervista viene riproposta per l'occasione con uno Speciale di "Mezz'ora senza rete" il programma tv in collaborazione con il Centro e a cura di Lorenzo Colantonio, con le letture di Mario Del Grande e la regia di Antonio D'Ottavio.

Nell'attentato persero la vita il magistrato palermitano Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre agenti della scorta. Dopo soli 57 giorni, il 19 luglio 1992, in via D'Amelio a Palermo, il tritolo uccise Paolo Borsellino, amico e collega di Falcone, e cinque agenti di scorta.

Savina, 67 anni, di Chieti, già vice capo della polizia oltre che prefetto, è stato anche questore di Milano e capo della Mobile di Palermo e Pescara.