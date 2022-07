Torna "Appuntamento in Adriatico" per promuovere il turismo nautico

GIULIANOVA. Su iniziativa del GAL Terreverdi Teramane e in collaborazione con Assonautica Teramo, gli equipaggi di “Appuntamento in Adriatico” saranno accolti domani, sabato 16, nella tappa di Giulianova per un’esperienza immersiva e autentica d’eccezione. Con l’intento di sostenere lo sviluppo del turismo locale attraverso una sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze del territorio tra mare e colline teramane, la giornata si aprirà con il convegno dal titolo “Il diporto nautico quale prodotto turistico nel quadro della Blue Economy”.

L’incontro, con inizio alle 9,30, si terrà nella sede della Lega Navale Sezione di Giulianova e si concluderà alle 13 con una degustazione di prodotti tipici del territorio del Gal Terreverdi Teramane. Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente vicario di Assonautica Italiana Francesco De Filippo, il vicepresidente di Assonautica Italiana Roberto Di Gioia, il project manager di “Appuntamento in Adriatico” Paolo Dal Buono, Antonella Ballone presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Gloriano Lanciotti presidente Assonautica Teramo e Pasquale Cantoro presidente Gal Terreverdi Teramane; modera i lavori Rosalia Montefusco, Direttore Gal Terreverdi Teramane.

Il pomeriggio, il territorio diverrà il protagonista assoluto. A partire dalle 17,15, gli equipaggi potranno godersi tradizioni, tipicità e punti d’interesse storico e culturale grazie a un programma organizzato con guide specializzate. Si partirà dal comune di Morro d’Oro con un’esperienza sensoriale nell’azienda agricola "Giardino Officinale" a cura di Filippo Torzolini. A seguire, una passeggiata in vigna alla Tenuta di Propezzano con degustazione e approfondimenti enologici, culturali e paesaggistici, a cura del vignaiolo Paolo Savini de Strasser e dello storico dell'arte Alberto Melarangelo.

Completerà il programma la visita al complesso monumentale di Santa Maria di Propezzano e alle sue stanze nascoste. A chiusura della giornata, l'incontro con i produttori del territorio del Gal Terreverdi Teramane per scoprire le tipicità enogastronomiche locali. Nel chiostro dell'abbazia di Propezzano sarà ospitato il concerto dell'Orchestra "Duchi d'Acquaviva" diretta da Natalya Gonchak, con il repertorio "I Love Cinema", le musiche più appassionate del cinema internazionale.