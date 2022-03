Torna l'appuntamento con Traguardo Lavoro

Appuntamento con Traguardo Lavoro su Rete 8, la trasmissione tv che incrocia domande e offerte di occupazione, in onda ogni lunedì in diretta alle ore 21. Ospiti in studio, interviste, contatti con imprenditori e aziende, storie, concorsi pubblici, consigli e i video curriculum di chi è in cerca di un posto. E le anticipazioni dell’Inserto Lavoro del Centro in televisione.

Traguardo Lavoro è condotta da Mila Cantagallo e Andrea Mori - regia di Danilo Cinquino, Andrea Di Fabio e riprese di Andrea Berardinelli - ed è in sinergia con il Centro. Nella puntata di lunedì 28 marzo si parla dei profili ricercati in Abruzzo da un’importante agenzia di somministrazione; delle opportunità con una start up innovativa di Ortona, che ha appena varato un consistente piano di sviluppo; del percorso per aspiranti attori che è stato di recente attivato a Fossacesia in modo da poter essere poi introdotti nel mondo della cinematografia.

Traguardo Lavoro è giunta alle 22esima puntata. E si rivolge anche a chi ha già un’occupazione ed ha bisogno di informazioni su tematiche legali, psicologiche, sociali rispetto alla propria condizione di lavoratore. A disposizione in studio c'è l'avvocato giuslavorista Lola Aristone. Inoltre spazio alla "storia" di chi racconta la propria esperienza lavorativa e professionale e ai videocurricula inviati nel frattempo a traguardolavoro@rete8.it da parte di chi cerca lavoro.

Nella parte conclusiva della trasmissione, vengono inoltre mostrate in anteprima le pagine dell’inserto Lavoro del quotidiano Il Centro, in uscita il martedì.

Gli interessati possono rispondere all’indirizzo e-mail traguardolavoro@rete8.it o intervenendo in diretta al telefono 0871.5873232.