Traguardo Lavoro: ogni lunedì in tv richieste e offerte

Domande e offerte di lavoro si incontrano in tv con "Traguardo Lavoro", programma dedicato all'occupazione in Abruzzo, ogni lunedì dalle ore 22 su Rete 8, in collaborazione con il quotidiano il Centro e con la regia di Danilo Cinquino, Andrea Di Fabio e le riprese di Andrea Berardinelli.

In studio con i giornalisti Mila Cantagallo e Andrea Mori, dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di agenzie di lavoro interinali e scuole superiori che illustrano posizioni aperte nelle imprese e opportunità nel mondo del lavoro. Gli interessati possono rispondere all’indirizzo e-mail traguardolavoro@rete8.it. Si parla di posizioni nei settori dell’edilizia, di nuova imprenditoria e delle opportunità nella logistica in Molise e in Abruzzo.

Traguardo Lavoro si rivolge anche a chi ha già un’occupazione ed ha bisogno di informazioni su tematiche legali, psicologiche, sociali rispetto alla propria condizione di lavoratore. A disposizione in studio c'è lo psicologo del lavoro Galliano Cocco. E poi la "storia" di chi racconta la propria esperienza lavorativa e professionale e spazio ai videocurricula inviati nel frattempo a traguardolavoro@rete8.it da parte di chi cerca occupazione.

Nella parte conclusiva della trasmissione, vengono inoltre mostrate in anteprima alcune pagine dell’inserto Lavoro del quotidiano Il Centro, in uscita il martedì.

L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 22 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it.