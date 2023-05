Tre fiumi superano la soglia di allarme / PREVISIONI + VIDEO + AGGIORNAMENTI

PESCARA. Tre fiumi in "codice rosso" in Abruzzo dopo che la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura ha segnalato il superamento della soglia di allarme. Si tratta del Pescara, dell'Alento e dell'Osento.

In volo con i vigili del fuoco per monitorare i danni del maltempo Allagamenti e straripamenti in provincia di Pescara

A Chieti la Provincia ha chiuso il ponte sul fiume Alento in Strada per Villamagna. Nella zona il fiume ha rotto gli argini e la Polizia locale teatina ha dovuto interdire al transito il cavalcavia.

L'esondazione del fiume Alento a Chieti L'acqua ha rotto gli argini in Strada per Villamagna dove il ponte è stato chiuso

E' stata temporaneamnte chiusa al traffico dall'Anas la Statale SS81 “Piceno Aprutina” nel territorio comunale di Penne (Pe) a causa delle intense piogge che hanno causato la piena del fiume sottostante il ponte situato al km 108,300. La chiusura, spiega Anas, è stata necessaria, oltre che per consentire le operazioni di monitoraggio del corso d’acqua, per rimuovere un’alberatura caduta e quindi per garantire la sicurezza della circolazione. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Il traffico + stato deviato.

Problemi anche a Pescara dove sono state chiuse le golene. Tanti gli alberi caduti, in particolare in via Pantini, via Scarfoglio e via Vespucci dove gli alberi hanno interrotto la viabilità. I vigili del fuoco di Pescara, al lavoro dalle prime ore di questa mattina, insieme alla Polizia municipale di Pescara, hanno permesso il ripristino della viabilità.

Nel pomeriggio anche parecchie richieste sono giunte alla sala operativa 115 dalla zona di Villa Celiera Penne Montebello e Vestea per rami e e alberi caduti sulla sede stradale con piccole frane che hanno interessato alcune strade. L’elicottero Drago dell’elinucleo di Pescara in rientro da una missione a Pesaro e Senigallia ha effettuato un sorvolo di monitoraggio sulla Provincia interessata da maggiori criticità.

Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile, «considerando le persistenti condizioni di tempo instabile, raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano comunale di emergenza» confermando l'allerta gialla a causa delle piogge.

In particolare, ai Comuni e alle autorità territoriali viene raccomandato di «attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo l'asta fluviale anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale con particolare riferimento all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio; attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo il reticolo idrografico minore; mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio; prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento».