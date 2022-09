Un re in visita alla Wts e poi al Volto Santo

CHIETI. Un re in Abruzzo. Non capita tutti i giorni di ricevere la visita di un sovrano, e l'altra giorno in tanti si sono chiesti chi vi fosse dietro quei vetri scuri di auto blu in corteo tra Pescara e Chieti. La risposta è arrivata dalla Walter Tosto (Wts), la multinazionale abruzzese (chimica, petrolchimica, Oil & gas ed energia), con sede allo Scalo, che ha raccontato di aver ricevuto l’onore di ospitare in azienda sua maestà Solefak Simon II, Re del villaggio di Batsingla, nell’ovest del Camerun (Africa).

Re Solefak e regina con Luca Tosto ad di Wts

Si è trattato di un incontro di reciproci interessi che però poi si è incrociato con la visita da parte di re, regina e tutto gli accompagnatori, al santuario del Volto Santo di Manoppello. Re Solefak è infatti di religione cattolica ed è molto devoto, ci teneva molto a pregare in una delle chiese che ha detto di conoscere di più attraverso foto e libri.

Alla Wts re Solefak è stato ricevuto dall’amministratore delegato Luca Tosto e dal direttore commerciale Nicola Trivulzio, e ha avuto modo di conoscere da vicino i processi produttivi dell’azienda.

"In particolare", spiegano dalla sede, "si è parlato della possibilità per Walter Tosto di offrire i propri prodotti nel mercato camerunense e dell’intenzione dell’azienda di fornire gli strumenti formativi necessari per lo sviluppo dell’industria locale nel territorio africano". Poi la visita al Volto Santo.

“Per la nostra azienda e per il territorio abruzzese questa visita ha rappresentato un interscambio culturale molto proficuo", commenta Luca Tosto, "indice che le nostre imprese e la nostra regione iniziano a farsi conoscere anche all’estero. Noi abruzzesi siamo pronti ad aprirci verso nuove e diverse culture".