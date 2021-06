Vaccini Abruzzo, al via oggi prenotazioni anche a partire da 12 anni

PESCARA. Ufficiale il via libera dalle 14 alle prenotazioni dei vaccini anche per gli adolescenti dai 12 anni (compiuti) ai 15. Un passo che va nell'obiettivo della vaccinazione di massa che parte sempre oggi alle 14 con le prenotazioni degli over 16 fino a 69 anni.

Stamani è stato confermato anche per gli over 12 l'orario delle 14 per l'avvio delle prenotazioni. Sarà sufficiente comunicare sul portale il codice fiscale ed il numero della tessera sanitaria

Ad ogni modo le vaccinazioni avverranno a seconda delle disponibilità delle dosi nei giorni a seguire in base alla graduatoria temporale delle prenotazioni sulla piattaforma della Poste.

