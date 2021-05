Vaccini ai maturandi, quasi 7.000 adesioni al termine della campagna

PESCARA. Sono 6956 gli studenti iscritti alla piattaforma regionale nell'ambito della campagna di manifestazione di interesse alla vaccinazione anti Covid riservata ai maturandi in Abruzzo. Gli aventi diritto sono oltre 10mila.

Dopo la pre-registrazione, da lunedì a mercoledì prossimo i maturandi iscritti alla piattaforma regionale saranno abilitati alla prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma delle Poste. Le somministrazioni si effettuano dal 3 al 5 giugno, dalle 18 alle 23, con vaccino Pfizer, nei 15 punti vaccinali individuati dalle singole Asl.

Intanto, anche l’Abruzzo si prepara per anticipare al 3 giugno le prenotazioni libere del vaccino, senza più limiti d’età, come annunciato ieri dal commissario Figliuolo. E da lunedì dovrebbe essere approvata in giunta la delibera per consentire la vaccinazione nelle farmacie.

