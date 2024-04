Vino, crescono le vendite di Pecorino e Cerasuolo d'Abruzzo DOC

VERONA - La 56/a edizione del Vinitaly si è aperta ieri, nello 'Spazio-Abruzzo', con due Masterclass per presentare i due vini che hanno ottenuto risultati straordinari nel 2023: il Pecorino d'Abruzzo Doc e il Cerasuolo d'Abruzzo Doc. I dati illustrano una crescita nella vendita di bottiglie nella grande distribuzione, sia del Cerasuolo (+19%), sia del Pecorino (+12%). E' l'anticipazione dello studio "Circana per Vinitaly" relativo ai vini più venduti in Italia nella catena dei supermercati. Per quanto riguarda il Montepulciano d'Abruzzo, invece, la vendita ha segnato un +4%, in controtendenza rispetto ad altri principali vini rossi italiani che hanno chiuso invece il 2023 con un dato negativo. Secondo gli esperti il risultato è comunque positivo, se consideriamo gli effetti dell'annata negativa del 2023.

"Il Cerasuolo d'Abruzzo Doc e il Pecorino d'Abruzzo Doc sono due vini che rappresentano ormai una certezza per i numerosi viticoltori e vignaioli abruzzesi - osserva Giuseppe Cavaliere, agronomo e funzionario del Dipartimento Agricoltura di Regione Abruzzo - Oggi assistiamo a un calo di consumo di vini rossi a beneficio dei rosati e dei bianchi - osserva ancora Cavaliere - questi ultimi due vini incontrano infatti sempre più interesse da parte dei consumatori, in particolare quelli delle fasce più giovanili. Questa tendenza è emersa anche negli altri principali Paesi consumatori tra cui Germania, Stati Uniti e Canada".