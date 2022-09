Voto alla Camera, le prime 34 sezioni in Abruzzo / AGGIORNAMENTI VOTO IN DIRETTA

Giorgia Meloni va subito in vetta nella classifica dei più votati in Abruzzo. E' il risultato che emerge dagli scrutini delle prime 34 sezioni su 5.094 in Abruzzo per quel che concerne il voto alla Camera. Di seguito i risultati (parziali):

Giorgia Meloni 2.032 voti, 49,1%: Fratelli d'Italia 1.138 28,7 - Lega per Salvini premier 378 9,5 - Forza Italia 375 9,5 - Noi Moderati/Lupi - Toti - Brugnaro - Udc 38 1,0

Rita Innocenzi 1.023 24,7: Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista rogressista 731 18,5 - alleanza verdi e sinistra 129 3,3 - +europa 88 2,2 - impegno civico luigi di maio - centro democratico 20 0,5

Attilio D'andrea 609 14,7 - Movimento 5 stelle 601 15,2;

Emanuela Pistoia 241 5,8 - Azione - Italia Viva - Calenda 231 5,8;

Nicola Stornelli 93 2,3 - Unione popolare con De Magistris 93 2,4;

Arianna Salvatore 55 1,3 - Italexit per l'Italia 54 1,4;

Daniela Franciosi 54 1,3 - Italia sovrana e popolare 52 1,3;

Enea Giancaterino 19 0,5 - Vita 19 0,5;

Stefano D'Amico 9 0,2 - Sud chiama Nord 7 0,2;

Alessandra Acciaro 7 0,2 - Alternativa per l'Italia - No green pass 7 0,2