Ferragni, dall'Abruzzo la passione per gli amigurumi

Un influencer è pagato per farsi vedere mentre utilizza un prodotto, ad esempio indossa un vestito o beve un drink: facile pensare che chi fa questo mestiere non abbia più la libertà di farsi fotografare alle prese con qualcosa che non sia legato a un contratto di sponsorizzazione. A non avere questo problema, a quanto pare, è Chiara Ferragni. Proprio la regina di tutte le fashion blogger ha condiviso un video su Instagram che sembra sovvertire l'intuitiva regola: per essere più precisi, è il piccolo Leone Lucia ad aver rotto gli schemi, immortalato qualche settimana fa con un peluche fatto a mano da una ragazza abruzzese, Tina Pierfelice. Nel video condiviso su Instagram, Leone canta stimolato dalle dita di qualcuno fuori campo (la stessa Chiara, probabilmente) che seguono il ritmo di una filastrocca in lingua inglese: mentre lo fa, il bambino nato dall'unione con il rapper Fedez stringe a sé il pupazzo del leoncino, realizzato interamente all'uncinetto.

"Ovviamente non ho un contratto di sponsorizzazione con Chiara Ferragni" racconta ridendo Tina, che è venuta a sapere dell'acquisto grazie alle segnalazioni di alcune sue clienti sul web. Montesilvanese, ha studiato al liceo artistico e si è trasferita a Città Sant'Angelo dopo il matrimonio. "Per me non è un lavoro: mi sono appassionata agli amigurumi, parola giapponese che indica i giocattoli lavorati all'uncinetto, mentre ero in attesa di mio figlio Andrea. Vendo i miei prodotti tramite internet, a volte nei mercatini. Il leoncino per Leone è stato acquistato sicuramente su Etsy".

Etsy è un marketplace online che mette in rete persone interessate a creare, vendere, acquistare e collezionare articoli artigianali: una via di mezzo tra Amazon e Ebay, riservata però esclusivamente a prodotti non industriali. L'amigurumi si può considerare una forma d'arte: fino al 31 marzo un orso marsicano, realizzato dalla Pierfelice, è esposto al Resobox di Long Island in una collettiva dedicata agli animali in estinzione. Dopo la "pubblicità" della Ferragni, è cambiato qualcosa negli affari? "Il mio negozio su Etsy si chiama ImCrochetInLove, ma non sono in grado di verificare quante visite ricevo. Diverse persone sulla pagina Instagram della Ferragni si sono complimentate per il pupazzo. Quanto alle vendite, sono già in difficoltà ad accontentare le richieste attuali: ogni pezzo è fatto interamente a mano da me e realizzare le bomboniere di un singolo matrimonio, ad esempio, mi occupa per mesi. Serve impegno e programmazione, in ogni caso cerco di accontetare tutti. Magari quando sarà più grande, mi darà una mano Andrea!".

@RIPRODUZIONE RISERVATA