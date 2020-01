Le code sulla statale 16 e lo scetticismo di Diagora

Impegnato a dimostrare l'esistenza degli dèi a uno scettico Diagora di Milo, un anonimo fedele mostrò delle tavolette dipinte da una serie di devoti che, dopo le loro preghiere, sopravvivevano a un naufragio. Gli dèi, dunque, esistono e salvano chi crede in loro. Ma Diagora non si lasciò convincere: "Dove sono le immagini di chi ha pregato e poi è annegato?" Questo aneddoto dà il nome al problema delle “prove sommerse”: molto spesso, valutiamo la realtà dimenticando ciò che c'è sott'acqua.

La cronaca è piena di prove sommerse: proviamo a fantasticare, ad esempio, su un magistrato che, lunedì 13 agosto 2018, avesse deciso di chiudere al traffico il ponte Morandi, a Genova: avrebbe salvato la vita a 43 persone, ma nessuno di noi potrebbe saperlo (e neppure lui). Anzi è facile immaginare, osservando quello che sta succedendo in Abruzzo con i sequestri giudiziari sull'A14, i divieti al transito per i mezzi pesanti su alcuni viadotti, e le code sulla statale 16, che quel magistrato finirebbe incolpato per il traffico in tilt. Traffico che, peraltro, anche i genovesi sono stati costretti a sperimentare ugualmente dopo il crollo del Morandi.

