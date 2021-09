Passeggiate d'autunno nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo

Finita l’estate, la montagna torna silenziosa e le passeggiate si fanno più fresche e riflessive. Mi sono recata al Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise a ritrovare boschi e profumi.

La natura si sta preparando all’inverno e qualche albero sfoggia pennellate d’autunno. I muschi sono rigogliosissimi e gli animali silenziosi. Ho percorso il sentiero I4 e poi K6 da Civitella Alfedena, per arrivare ai piedi del Monte Petroso, al Rifugio Forca Resuni. Una passeggiata incantevole che in circa tre ore porta al valico dove ci si affaccia sul Lazio a ovest, sulle riserve integrali a Nord e Sud e a oriente si scorge, magnifica, Barrea.

Fino al 12 settembre non è possibile percorrere l’anello della Val di Rose, eppure anche la sola Valle Iannanghera lascia il sapore inconfondibile del Parco, quello della biodiversità. Le aree della Val di Rose, Monte Meta e Monte Amaro si caratterizzano per la presenza di una particolare concentrazione del camoscio appenninico e dunque l’accesso in queste aree tra la fine di luglio ai primi di settembre è regolamentato.

Regaliamoci qualche passeggiata a settembre con i colori più belli e i panorami più lunghi sul nostro Abruzzo.