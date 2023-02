Addio a Pesce, l’ex calciatore innamorato della sua Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE - Si è spento ieri mattina, all'età di 80 anni, Mario Pesce, ex calciatore degli anni ’60, molto conosciuto a Francavilla e punto di riferimento per tanti ragazzi, qualche anno fa. Stava male da un po’ di tempo e nella mattinata di ieri è arrivato il decesso, avvenuto nella sua abitazione, a pochi passi da piazza Sirena. Il calcio era la sua grande passione, da sempre, tanto da condurlo a una carriera che l’ha portato a giocare fino in serie B. Tra le varie avventure vissute nel corso di oltre 15 anni ha giocato con le maglie del Francavilla, Chieti, Giulianova, L'Aquila, Reggina e Acquapozzillo, ma soprattutto quella del Messina. In Sicilia ha trascorso tre stagioni, con 114 presenze e 8 gol. I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Liberata, con inizio fissato alle ore 15.30.

