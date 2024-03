Al via la Fiera dell'Agricoltura, 4 giorni al passo dello sviluppo nei campi

LANCIANO. Si mette in moto la Fiera nazionale dell’Agricoltura. Da oggi fino a lunedì, negli spazi espositivi del Polo fieristico d’Abruzzo in contrada Iconicella, sono in mostra le novità del settore: dalla meccanizzazione, all’agricoltura di precisione, fino alla sostenibilità e alla bioeconomia.

Inaugurazione alle 11 all’esterno del padiglione 3 con la simbolica cerimonia di investitura del Mastrogiurato, carica elettiva istituita nel 1.304 da re Carlo II d’Angiò che apriva e sovrintendeva le antiche fiere cittadine, grazie alla partecipazione dell’associazione culturale Il Mastrogiurato.

Una vetrina nazionale che ha visto mercoledì a Roma anche la presentazione nella sala Nassirya di Palazzo Madama con la presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio e il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e a cui hanno preso parte anche il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, il presidente della commissione agricoltura in Senato, Luca De Carlo e il senatore Guido Quintino Liris.

Presenti accanto agli espositori storici, che arrivano da tutta Italia, anche nuove referenze, le principali associazioni di categoria, un angolo dedicato alla consulenza e un'area interattiva. Un’attenzione particolare è riservata agli studenti.

Per l'arrivo ai padiglioni in sicurezza è previsto un servizio gratuito di bus navetta in partenza dai punti di raccolta nella zona Industriale, stazione nuova Fs, quartiere Santa Rita, Cantina Rinascita Lancianese tutti i giorni dalle ore 9 e fino alle 19,30, con partenze stimate ogni 30 minuti. (d.d.l.)

