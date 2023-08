Chieti si riempie di magia e oggi c'è anche Massimo Ranieri / VIDEO

CHIETI. Si chiude oggi la tre giorni del Theate Magic Summer, contenitore internazionale delle stelle della magia con Illusion, lo spettacolo di ieri sera alla Civitella, momento clou della tre-giorni, e con gli artisti di strada del Buskers Festival, da venerdì a domenica. Il direttore artistico della rassegna diretta è l'illusionista teatino di fama internazionale Ottavio Belli, mentre l'organizzazione è cura dell’associazione culturale La forza dei diritti presieduta da Remo Stampone, con il supporto logistico del Comune.

Lo spettacolo Illusion ha visto sul palco della Civitella, oltre a Belli, il duo comico dei PanPers, il comico Didi Mazzilli, il campione italiano di magia e vincitore di due Mandrake d’oro, Luca Bono, lo spagnolo Miguel Munoz, campione mondiale di magia in carica e protagonista di Dumbo di Tim Burton, la francese Lea Kyle, la più grande trasformista del momento vincitrice del Golden Buz all’America’s got talent, il cubano Ernesto Planas da Cuba, ospite dei più grandi programmi televisivi del mondo con il numero degli ombrelli, e Andrew Basso, che può essere considerato l’erede di Harry Houdini e riproporrà il celebre numero dell'evasione dal contenitore d'acqua.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Luci e palloncini per lo spettacolo Illusion Alla Civitella di Chieti lo spettacolo di magia e illusionismo

Tanti ancora gli artisti di strada che si esibiscono questa sera per l'ultima volta dalla villa comunale a corso Marrucino. E questa alla Civitella si replica con il concerto di Massimo Ranieri. Il re della canzone italiana si esibisce nello splendido anfiteatro romano che torna ancora una volta a riempirsi.

GUARDA L'ALTRO VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Ecco Lea Kyle, la regina del trasformismo Lo spettacolo di magia e illusionismo alla Civitella di Chieti

Una ordinanza regola circolazione. I divieti di sosta sono scattati su corso Marrucino e alla villa comunale per permettere lo svolgimento del Buskers festival e per lo street food. Resteranno in vigore fino a lunedì a mezzogiorno. Alla Villa c'è anche il divieto di transito che invece non serve lungo il Corso già di per sé pedonale. Altri divieti di transito scattano alle 19 nella giornata di domenica per il concerto di Massimo Ranieri. E' previsto anche questa sera un servizio di navette gratuite per arrivare in centro dal PalaTricalle. Posti auto per disabili sono stati localizzati in via della Liberazione.