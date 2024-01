Gattini dilaniati dai petardi, taglia di 5mila euro sui responsabili

VASTO. C’è una taglia di 5mila euro per chi aiuterà ad individuare i responsabili del barbaro gesto compiuto a Vasto sui sei gattini uccisi con i petardi.

I corpi dilaniati delle bestiole sono stati trovati nella zona di Punta Penna. I petardi erano stati appiccati ai loro corpicini e sono stati ritrovati da un cittadino che ha subito avvisato le autorità competenti.

I resti dei gattini sono stati raccolti ed inviati all’Istituto di Zooprofilattico d'Abruzzo e Molise per gli accertamenti necroscopici.

In una nota l’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, fa sapere di avere subito avviato le pratiche per presentare denuncia contro i responsabili dell’orribile crimine e di avere deciso di istituire una taglia di 5mila euro che sarà pagata a chi, "con la sua denuncia espressa nelle forme di legge alle autorità preposte, aiuterà a far catturare e condannare definitivamente i colpevoli di tare orrore".

Nel comunicato stampa si legge inoltre: "Oramai siamo di fronte ad una serie di reati contro gli animali sempre piu gravi. Ribadiamo per l’ennesima volta che devono essere intraprese azioni che permettano l’inasprimento delle pene fino a 10 anni per chi compie reati contro gli animali. Attenzione che la gente esasperata prima o poi comincerà a farsi giustizia da sola, veramente vogliamo arrivare a questo punto?".