Il Ferragosto vastese tra fuochi, Irene Grandi e sagra delle campanelle 

VASTO. Il concerto di Irene Grandi in piazza della Guardia costiera a Vasto Marina, i fuochi pirotecnici organizzati dal Consorzio degli albergatori e la sagra delle campanelle. È tutto pronto per il Ferragosto vastese che, come da tradizione, prevede una serie di eventi il 16 agosto. Per consentire lo svolgimento del concerto è stata emessa una ordinanza per vietare il transito e la sosta nelle aree limitrofe. L’esibizione di Irene Grandi è in programma alle 22 in piazza della Guardia costiera. L’evento è gratuito. La cantautrice fiorentina farà tappa in Abruzzo con il tour del disco “Io in blues”. La affiancheranno sul palco Peppe Guarnera, Max Frignani, Fabrizio Morganti e Piero Spitilli.

VIABILITA'

Per consentire un agevole svolgimento del concerto il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, ha emesso un’ordinanza per le seguenti strade: dalle 14 del 16 alle 2 del 17 agosto divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati del lungomare Duca degli Abruzzi, dall’intersezione con via Zante fino all’intersezione con piazza della Guardia costiera; divieto di transito sul lungomare Duca degli Abruzzi dall’intersezione con piazza della Guardia costiera fino all’intersezione con viale Dalmazia; direzione obbligatoria a sinistra su via Zante per tutti i veicoli provenienti dal lungomare Duca degli Abruzzi direzione di marcia verso nord; inversione del senso di marcia su via Zante nel tratto compreso tra il lungomare Duca degli Abruzzi e viale Dalmazia; divieto di transito e di sosta con rimozione su entrambi i lati del lungomare Ernesto Cordella tra via Nazario Sauro e via Itaca. E infine divieto di transito e di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta lungo le seguenti traverse di collegamento tra viale Dalmazia e lungomare Cordella, via Nazario Sauro, via Gargano, via Ischia, via Malta, via Sicilia e via Itaca ad esclusione dei veicoli autorizzati per le sole operazioni di carico e scarico merci al servizio dell’evento, dei mezzi di polizia e di soccorso.

FUOCHI

Saranno finanziati dagli albergatori di Vasto Marina i fuochi pirotecnici del 16 agosto, mentre il Comune sosterrà i servizi accessori e logistici. Lo spettacolo pirotecnico è previsto alle 24, dopo il concerto di Irene Grandi, nella spiaggia libera antistante Fosso Marino. Per il sindaco Francesco Menna e l’assessore al turismo Licia Fioravante «il finanziamento dei fuochi pirotecnici da parte degli albergatori di Vasto Marina è il risultato di una proficua collaborazione tra operatori e Comune. Rapporto importante da consolidare». Lo spettacolo pirotecnico è affidato alla Pyrofantasy Fireworks di Vasto.

LA SAGRA DELLE CAMPANELLE

Anche quest’anno in occasione della festa di San Rocco, che cade nella giornata del 16 agosto, in piazza Rossetti avrà luogo la tradizionale “Sagra delle campanelle” a cui prenderanno parte commercianti, artigiani e hobbisti che venderanno in maniera esclusiva campanelle e campane in terracotta, ceramiche, rame e altro materiale in terracotta e vimini. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato al Commercio, richiama in città numerosi turisti e curiosi.

