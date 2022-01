La fortuna bacia Lanciano: vinti 22mila euro al Lotto

LANCIANO. L’Abruzzo va a segno con il Lotto: nel concorso del 22 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Lanciano grazie a un terno è riuscito a portare a casa un premio pari a 22.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 75,2 milioni dall'inizio dell'anno.

È la seconda vincita in pochi giorni per l'Abruzzo dopo la quaterna da 64.500 euro centrata a Spoltore la scorsa settimana.