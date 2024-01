La protesta dei trattori si sposta al consorzio di bonifica Centro / VIDEO

CHIETI. La marcia dell’agricoltura arriva anche a Chieti: questa mattina allo Scalo c'è stato sia il corteo a piedi fino allo stadio Angelini, che quello dei trattori radunati allo stadio. La protesta nazionale contro l'Europa a Chieti sposa anche quella contro le bollette troppo alte del consorzio di bonifica Centro, promossa dal comitato Bonifica sostenibile di Gabriele Trovarelli.

Chieti, la protesta dei trattori si unisce a quella per il consorzio di bonifica Centro Videointervista a Patrizia D'Agostino del comitato Bonifica sostenibile

STOP AL TRAFFICO La protesta è partita alle 10 a Chieti Scalo: da via Feltrino i partecipanti a piedi al corteo sono arrivati allo stadio e, allo stesso orario, all'Angelini si sono radunato i mezzi agricoli. Il corteo a piedi è poi passato per viale Abruzzo e all’altezza dello stadio si è unito ai mezzi agricoli per confluire infine nei pressi del consorzio di bonifica Centro, in via Liri. Per tutto il tempo del corteo traffico interrotto in via Feltrino, viale Abruzzo e via Liri.

Gli agricoltori davanti alla sede del consorzio di bonifica Centro (foto Andrea Milazzo)

LE MOTIVAZIONI A illustrare le motivazioni della manifestazione è il Comitato di bonifica, motore della protesta a Chieti Scalo. Tra questi ci sono l’immediato insediamento degli eletti il 26 novembre 2023, l’applicazione del piano di classifica, cioè la tariffa irrigua deve essere commisurata al tipo di coltura e di terreno effettivamente irrigato e irrigabile, e il ricalcolo immediato dei contributi dal 2021 al 2023 sulla base del piano di classifica e dei costi effettivi, la rateizzazione dei contributi con l’Agenzia entrate riscossione come per tutti i consorzi d’Abruzzo.