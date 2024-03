Lupi sempre più frequenti nel centro urbano, prosegue il monitoraggio

GESSOPALENA. Proseguono gli avvistamenti di lupi nel centro abitato di Gessopalena e, purtroppo, vi sono da segnalare anche ulteriori episodi di predazione a danno di cani e gatti domestici, a ridosso delle abitazioni. Il fenomeno della presenza dei lupi nel paese, ai margini del Parco Nazionale della Maiella era stato già rivelato prima di Natale scorso. Il Sindaco, Mario Zulli, aveva allora tempestivamente convocato gli enti competenti e promosso una campagna di informazione per i cittadini.

Anche grazie all’intervento della Prefettura di Chieti, sono stati riuniti ben presto gli attori tecnici ed istituzionali che compongono un tavolo tecnico che si è sempre costantemente aggiornato nelle ultime settimane.

Ne fanno parte il Comune di Gessopalena, istituzionalmente competente per la Pubblica Incolumità, il Servizio Foreste e parchi della Regione Abruzzo, titolare, ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, della tutela delle specie protette, quale il Lupo, ISPRA, quale organo tecnico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i Carabinieri Forestale del Gruppo di Chieti, impegnati nella tutela dell’ambiente della biodiversità oltre che in attività di vigilanza e presidio del territorio, la Polizia Provinciale di Chieti, che in questo caso conduce attività di assistenza tecnica e di controllo sul territorio, i Servizi Veterinari della ASL di Chieti Lanciano Vasto e l’Ente Parco Nazionale della Maiella, individuato come staff specialistico nel monitoraggio e la cattura del lupo, in forza della ventennale esperienza maturata in tal senso e, ad oggi, della collaborazione che deriva da un’apposita convenzione stipulata con la Regione Abruzzo proprio per il monitoraggio e la gestione dei lupi in ambiente urbano.

In questi due mesi lo staff del Parco ha portato avanti le attività di monitoraggio che sono indispensabili per attivare un sistema di cattura che porti all’applicazione di radiocollari satellitari ad almeno un individuo del branco individuato. La possibilità di seguire gli animali con il radiocollare in modalità intensiva porterà ad ottenere maggiori informazioni sulla “problematicità” degli animali che da alcuni mesi frequentano le zone periurbane ed urbane di Gessopalena e a fare le più corrette valutazioni gestionali da parte di ISPRA e Ministero competente.

Nel frattempo, il Sindaco ha garantito totale disponibilità per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini e la messa in atto delle azioni preventive che possano ridurre il verificarsi di condizioni critiche, quali quelle delle aggressioni agli animali domestici in paese. A tal riguardo, una particolare attenzione è stata posta anche dai Carabinieri Forestale nelle attività di pattugliamento e contatto con la popolazione.