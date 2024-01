Marrucino, a febbraio riparte la stagione concertistica

CHIETI. La grande musica torna al teatro Marrucino dal mese di febbraio: tredici concerti, undici in Teatro e due al Foyer, compongono un cartellone particolarmente ricco e denso di suggestioni, in cui la musica classica incontra le sonorità contemporanee. Sotto la direzione artistica del maestro Giuliano Mazzoccante, la stagione concertistica 2024 mira a superare l’edizione precedente, proponendo un cartellone ricco e variegato.

"Sarà una stagione di grande qualità", dice Mazzoccante, "che nasce dalla volontà di portare a Chieti nomi di fama internazionale, unita al desiderio di proporre alcuni degli artisti più significativi del territorio, nonché di dare spazio ai giovani talenti". Ad inaugurare la stagione, domenica 25 febbraio, sono i Terzacorsia con un omaggio a Lucio Battisti. Protagonista della stagione è anche il Coro di Voci Bianche del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, diretto dal M° Paola Ciolino (17 marzo), già apprezzati nella passata stagione lirica grazie alla loro partecipazione all’allestimento della Tosca diretta da Manu Lalli.

Il 28 aprile è invece la volta del giovanissimo Dmitry Ishkhanov, pianista di fama internazionale che, nonostante la giovane età, vanta già numerosi premi in concorsi di prestigio, nonché la partecipazione all’Eurovision of Young Musicians. Si prosegue il 5 maggio con il leggendario pianista e compositore Cyprien Katsaris, unanimemente considerato uno dei protagonisti della scena pianistica internazionale, che sale sul palco del Teatro Marrucino portando i brani di alcuni tra i più grandi compositori di sempre.

La stagione prosegue con grandi nomi della concertistica, provenienti da tutto il mondo: dal violinista franco-belga Marc Bouchkov (in duo con Giuliano Mazzoccante al pianoforte il 12 maggio) ai virtuosismi del violoncellista tedesco Gabriel Schwabe con il pianista svedese Roland Pöntinen (26 maggio). L’ultimo appuntamento della stagione, prima della breve pausa estiva, è con il concerto per violino e pianoforte di Stephen Waarts e Yannick Rafalimanana, in programma il prossimo 23 giugno.

Il 15 settembre è invece la volta della violinista Clara-Jumi Kang in duo con il pianista Sunwook Kim, entrambi musicisti di elevata caratura internazionale, che aprono la seconda parte della stagione concertistica. Grande attesa anche per il concerto di Luigi Piovano & Friends, eccezionalmente programmato di martedì (22 ottobre). Primo violoncello solista dell’Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia, Piovano è uno straordinario musicista apprezzato in tutto il mondo, nonché direttore d’orchestra, con una significativa esperienza in Italia e all’estero.

Si prosegue con il concerto per violino e pianoforte di James Ehnes e Orion Weiss, duo dalla sofisticata musicalità, con un programma che spazierà da Johann Sebastian Bach ad Erich Korngold (27 ottobre). I concerti in teatro della stagione concertistica 2024 si concludono domenica 24 novembre con il concerto dei Gospel Sound Machine, il gruppo teatino che, da oltre sedici anni, diffonde la musica gospel contemporanea in Abruzzo e nelle altre regioni d’Italia. A dirigere il gruppoè il mestro Loris Medoro.

Classico e moderno si alternano anche nei due concerti in programma al Foyer Bar del Teatro: il Duo FeAn Ceòl propone sonorità classiche, celtiche ed etniche (23 novembre), mentre il grande jazz è protagonista nel concerto del Vittorio Solimene 4tet (30 novembre). Una stagione particolarmente interessante per la varietà di stili e contenuti, per la pluralità dei linguaggi artistici e per la portata dei nomi coinvolti, ma anche per lo spazio riservato ai giovani ed ai musicisti del territorio.

Gli abbonamenti “Musica in Teatro” (11 concerti in Teatro) per la stagione concertistica 2024 sono acquistabili dalle ore 10 di venerdì 2 febbraio al botteghino del Teatro Marrucino, online e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets. I biglietti per i singoli concerti sono in vendita da giovedì 15 febbraio.