Maxi furto di abiti di lusso in azienda

CHIETI. Oltre 170 giubbotti di lusso per un valore di quasi 75.000 euro. È il maxi bottino con cui sono fuggiti i ladri che hanno assaltato lo stabilimento di Villamagna della Dyloan Bond Factory, azienda con sede a Chieti Scalo specializzata in ricerca e sviluppo, innovazione e produzione nei settori della moda, dell’arte e del design.

Sul colpo sono in corso le indagini dei carabinieri. Tutto lascia pensare che quello compiuto in via Val di Foro sia stato un furto su commissione: i malviventi hanno dato l’idea di non essere andati a caso, ma di sapere esattamente cosa portare via e, forse, dove piazzare la refurtiva.

Nello stabilimento in cui erano custoditi i preziosi capi d’abbigliamento di due marche prestigiose: Hermès ed Ermenegildo Zegna.

