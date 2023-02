Migranti, l'arrivo questa notte. E dopo lo sbarco vengono distribuiti in tutta la regione

ORTONA. È previsto intorno alle 23,30 di questa sera l’arrivo della Aita Mari al porto di Ortona. La nave dell’Ong basca Salvamento Marítimo trasporta i 38 migranti salvati martedì scorso a largo di Lampedusa.

Le operazioni, coordinate dal prefetto di Chieti Mario Della Cioppa, intanto procedon. «L’organizzazione è fluida», ha detto, «perché appena mi sono insediato avevo già predisposto una procedura e un piano prevedendo una ipotesi di sbarco nel porto di Ortona e quindi non abbiamo fatto altro che mettere a sistema quello che avevamo già pianificato ».

Nel frattempo, si sta definendo la sistemazione per i migranti. Una volta approdati a Ortona resteranno in Abruzzo, distribuiti nelle quattro province. In particolare, la grande maggioranza dei minori resterà in carico ai Cas che sono in provincia di Chieti e quindi la loro collocazione sarà a cura della prefettura di Chieti. I restanti migranti saranno smistati in base a un principio già a suo tempo stabilito e adottato di comune accordo fra le quattro prefetture abruzzesi, e di cui si fa garante la prefettura capoluogo dell’Aquila. Precisamente, in provincia di Chieti, sono presenti una decina di Cas per un totale di circa 600 posti. (b.p.)

