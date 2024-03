Mundus Vini 2024, trionfo del vino abruzzese

ORTONA. Fantini Wines ha trionfato nelle valutazioni di Mundus Vini 2024, Il premio internazionale istituito dalla casa editrice tedesca Meininger e che è annoverato tra i concorsi vinicoli più importanti del mondo.

L'azienda vitivinicola fondata da Valentino Sciotti nel 1994 in Abruzzo (e diventata leader tra quelle esportatrici nel Sud Italia), è riuscita infatti ad aggiudicarsi il titolo di Best producer - Italy, ossia di migliore produttore italiano riconoscimento già ottenuto nel 2017, 2020 e 2022. La cerimonia di premiazione si è svolta in occasione della trentesima edizione della ProWein, la più importante vetrina mondiale del settore, che si è tenuta a Düsseldorf, in Germania. Il successo replica quello dello scorso anno, al Frankfurt International Trophy, quando Fantini Wines aveva conquistato due medaglie con altrettante sue bottiglie e l'onore d'essere nominata Best italian producer 2023, com'era già accaduto nel 2021.

"È straordinario constatare come ogni anno ci vengano attribuiti questi autorevoli riconoscimenti internazionali anche da competizioni diverse, non legate tra di loro. Questo ci fa ben sperare: evidentemente ci stiamo muovendo sulla strada giusta - commenta Giulia Sciotti, Marketing Manager e Ambassador di Fantini nonché figlia del fondatore Valentino - A Mundus Vini eravamo in corsa tra più di 7.500 referenze di tutto il mondo. Essere eletti come miglior produttore italiano in una competizione così importante è un'immensa soddisfazione".

A Mundus Vini 2024 menzioni speciali Best of Show, dedicate ai migliori vini di ogni categoria, sono state assegnate al Montepulciano d'Abruzzo 2022 Fantini (Best of Show Abruzzo) e al Piano del Cerro Aglianico Doc 2020 (Best of Show Basilicata) di Vigneti del Vulture, la propaggine lucana di Fantini Wines. Fantini Group è oggi presente in sei regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), più una del Centro (la Toscana) e due nazioni diverse (la Spagna oltre all'Italia).