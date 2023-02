Oggi si sceglie il dopo Caputi e si inaugura il nuovo anno accademico

CHIETI. Urne aperte per l'elezione del nuovo rettore dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara dove sono in 1.138 gli aventi diritto al voto: 757 docenti (di cui 60 sono ricercatori a tempo indeterminato e 168 ricercatori a tempo determinato), 353 tecnici, amministrativi e collaboratori e lettori linguistici, 28 i componenti della consulta degli studenti.

Sono chiamati a scegliere il successore del professore Sergio Caputi che però resta in carica fino al prossimo giugno. I due candidati in lizza sono i professori Liborio Stuppia, di origine catanese, docente di Genetica Medica, e Paolo Fusero, di origine genovese, docente di Urbanistica.

Entrambi 62enni hanno già ricoperto importanti ruoli all'interno dell'Università "G.d'Annunzio" e, sei anni fa, si erano candidati alla guida dell'Ateneo, quando l'ha spuntata Caputi.

Per la prima volta nell'Ateneo si vota in maniera esclusivamente telematica. Quella di oggi sarà una giornata particolare per la più grande università d'Abruzzo anche perché coincide l'inaugurazione del nuovo anno accademico.

Al Campus di Chieti ci sarà come consuetudina anche il solenne conferimento dell’Ordine della Minerva - la massima onorificenza concessa dalla d’Annunzio - al primo ministro albanese Edi Rama.

