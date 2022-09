Precipita con l'auto dal viadotto: pensionato muore mentre torna a San Salvo

TERMOLI. Un pensionato molisano residente a San Salvo, Alberto Guglielmi, 70 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte. L'auto sulla quale stava viaggiando è precipitata da un viadotto della Tangenziale di Termoli con un volo di oltre 10 metri.

Il pensionato pare che stesse tornando a casa dal suo paese di origine in Molise quando ha perso il controllo della vettura all'altezza del semaforo installato dall'Anas per i lavori in corso. L'auto si è poi schiantata contro il guard-rail per precipitare, infine, nella scarpata.

Il veicolo è ora sotto sequestro, La zona è rimasta bloccata al transito fino a notte inoltrata. Accertamenti dei carabinieri. Le operazioni di recupero del veicolo hanno impegnato i soccorritori per diverse ore. La Procura ha disposto la ricognizione cadaverica del 70enne.