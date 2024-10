Presentato il progetto Teti per lo sviluppo del territorio, Abodi: “È la direzione giusta”

CHIETI. Presentato nella sala stampa della Camera dei Deputati il progetto Teti, un’iniziativa congiunta della Chieti Calcio 1922 e dell’università “D’Annunzio”, rivolta ai giovani atleti. Teti è infatti un acronimo che sta per ”Training, Education, Team Integration" e rappresenta una svolta decisiva, frutto della sinergia tra Chieti Calcio e l’Università. Insieme queste due istituzioni stanno costruendo un centro multifunzionale innovativo per lo sviluppo completo degli atleti, nonché per la valorizzazione del territorio. L’accordo quadro riguarderà vari settori, a cominciare dalla costruzione di impianti sportivi di ultima generazione nell’area ex Ciapi, con un’attenzione particolare allo sviluppo del settore giovanile, delle attività paralimpiche, delle donne e dei bambini. Le strutture saranno moderne, accessibili e conformi ai più alti standard sportivi.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dello sport, Andrea Abodi: “Ritrovo in questo progetto lo spirito di tante attività che ho svolto anche quando ero presidente di Lega in Serie B, quando ci impegnammo per la qualificazione universitaria dei nostri giovani calciatori con 23 borse di studio ogni anno per cercare di accompagnare questi ragazzi non soltanto nel percorso agonistico, ma anche nel percorso di formazione professionale. Quindi un grande merito a voi. Credo che il lavoro che sta facendo l'università con il Chieti Calcio 1922 vada nella direzione giusta”.

Non a caso, infatti, le due istituzioni offriranno borse di studio e programmi internazionali per attrarre e formare nuovi talenti. Inoltre Chieti Calcio e Università collaboreranno per progetti innovativi in cosmetologia e nutraceutica, che includeranno corsi di laurea specifici, promuovendo la crescita accademica dell’Università e favorendo l’innovazione scientifica. L’integrazione della scienza cosmetica e nutraceutica sarà poi il fulcro delle attività termali, consolidando il legame tra la ricerca accademica e le applicazioni pratiche.

Ma non finisce qui. La realizzazione di uno stadio ecosostenibile, frutto di questa alleanza strategica, ospiterà eventi sportivi e culturali, rispettando i più alti criteri di sostenibilità ambientale. Saranno altresì organizzati, congiuntamente, eventi di rilevanza nazionale sia nelle stagioni estive che invernali, con l’obiettivo di promuovere il territorio e attrarre il turismo sportivo e culturale. Infine Chieti Calcio e Università D’Annunzio lavoreranno insieme su un piano di marketing su larga scala, volto a promuovere il nome dell’Università e del territorio tra le eccellenze italiane, sottolineando la sinergia tra innovazione, sport e ricerca scientifica.

L’onorevole Guerino Testa, Segretario della VI Commissione Finanze, ha rimarcato l'importanza del sostegno economico a simili iniziative: “Supportare progetti come questo è cruciale; possono generare sviluppi tangibili radicati nei valori veri che caratterizzano gli abruzzesi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA