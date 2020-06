Torino di Sangro, raccoglitori abusivi con 2,5 kg di tartufo nero

TORINO DI SANGRO. Tartufai abusivi colti sul fatto nel bosco. Sono in due, arrivati da fuori regione, e sono stati sorpresi dai carabinieri forestali della stazione di Lanciano vicino a Torino di Sangro. Avevano già raccolto oltre 2,5 Kg di tartufo nero d’estate (scorzone), causando danni alle tartufaie e compromettendone la capacità rigenerativa. Non avevano il tesserino di idoneità ed utilizzavano attrezzi non conformi alla normativa regionale. I due raccoglitori abusivi sono stati sanzionati per 1.800 euro.

I carabinieri ricordano che legge regionale n.66 del 21 dicembre 2012 “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo” prevede che per esercitare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità. Vieta inoltre l’utilizzo di attrezzi di raccolta con caratteristiche non conformi e non consente l’aggiunta agli stessi di staffe o appendici varie.