Unità nazionale e forze armate, Abruzzo in festa / FOTOGALLERY

CHIETI. L'Abruzzo festeggia la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Cerimonie si sono svolte in tutti i principali comuni. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha scelto di presenziare quella di Chieti alla Villa comunale.

A Pescara la cerimonia si è conclusa con la consegna della medaglia d'oro a Simone D'Orazio, residente a Rosciano, paracadutista dell'esercito in quiescenza.

Da tutta la regione la giornata è servita per rinnovare gli appelli alla pace. “Tutti, istituzioni e cittadini, dobbiamo oggi più che mai lavorare per la pace", ha detto ad esempio il sindaco di Chieti Diego Ferrara a commento della manifestazione, "una pace come soluzione delle guerre che stanno generando morte e dolore nei due fronti aperti in Ucraina e a Gaza; una pace che abbia come orizzonte la soluzione di tutti i conflitti, anche quelli sociali, personali, la vita quotidiana delle persone che non può più essere dominata dall’odio e dalla contrapposizione. Abbiamo una storia che ci insegna che il miglior motore di libertà, crescita e affermazione dei diritti, a partire da quelli umani per arrivare a quelli civili, è la pace. Ognuno può fare tanto, può fare la sua parte perché accada e perché diventi un esempio per tutti”.