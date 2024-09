Comunicato Stampa: CRV - Brasile - Viaggiando verso Sud. La prima guida alla scoperta di un Brasile tutto italiano

‘Brasile – Viaggiando verso Sud. La prima guida di viaggio alla scoperta di un Brasile tutto italiano’. Cavinato (Lega- LV): “Una pubblicazione che avvicina la nostra Regione alle comunità venete oltreoceano” (Arv) Venezia 24 set. 2024 - La consigliera regionale Elisa Cavinato (Lega- LV) ha introdotto oggi, a palazzo Ferro Fini, la presentazione della guida ‘Brasile – Viaggiando verso Sud. La prima guida di viaggio alla scoperta di un Brasile tutto italiano’, di Giorgia Miazzo e Gianluca Parise.

“Se oggi il Veneto è una regione prospera, attrattiva per moltissime imprese e turisti da tutto il mondo, cosa che ci rende assolutamente orgogliosi, pur tuttavia c’è stato un periodo, dopo l’Unità d’Italia, in cui tantissimi nostri corregionali sono stati costretti a partire, a lasciare le proprie case, la propria terra, spinti dalla fame, dalla povertà, alla ricerca di condizioni di vita migliori – ha ricordato Cavinato - Veneti che hanno portato oltreoceano tutti i valori che ci caratterizzano da sempre: spirito di sacrificio, resilienza, voglia di lavorare, orgoglio di parlare la nostra lingua (oggi il Talian, ovvero la lingua veneto- brasiliana, è parlato da tantissime persone in Brasile) e di esporre la nostra bandiera. La guida non è solo una mappa logistica delle cose da visitare, ma soprattutto un viaggio nel tempo, emozionale, attraverso un altro Veneto, lontano solo fisicamente da noi, ma legato indissolubilmente alla nostra Regione, nel ricordo e nell’amore dei nostri antenati. La guida ha il pregio di avvicinare il Veneto alla numerosa comunità veneta residente in Brasile”.

“Raccontiamo un viaggio esperienziale attraverso sei Stati all’interno di un Brasile completamente di origine italiana e veneta (sono 12 milioni i brasiliani di origine veneta, fino alla settima generazione): Espirito Santo, San Paolo, Minas Gerais, Paranà, Santa Caterina e Rio Grande do Sul – ha spiegato Giorgia Miazzo, coautore della guida - Una pubblicazione che fa conoscere una storia e una cultura legate strettamente all’identità veneta, abbracciando le tradizioni venete fino alla nostra enogastronomia. Proprio in occasione dei 150 anni dell’immigrazione italiana in Brasile, abbiamo voluto raccontare le storie di tante persone che hanno portato la propria esperienza di emigrazione. La guida è frutto di una ricerca sul campo, di un lavoro antropologico, vivendo all’interno delle famiglie, assorbendo le loro storie, di sofferenza ma anche di orgoglio e felicità. Di persone che, ancora oggi, guardano al Veneto con il cuore gonfio di nostalgia”.

“Abbiamo voluto riscoprire le tradizioni italiane e venete, attraverso un viaggio lungo sei itinerari, sei Stati di forte emigrazione veneta, sei realtà straordinarie, da visitare per riscoprire le nostre radici e il valore della memoria – ha aggiunto Gianluca Parise, coautore della guida. Si tratta di un progetto ideato qualche anno fa, finalizzato alla conoscenza dell’identità delle comunità italiane e venete, grazie a un lavoro fatto sul campo, valorizzando la fotografia e i monumenti. Un progetto che penso interessi non solo ai veneti o ai discendenti di veneti, ma anche ai turisti brasiliani del Nord che leggendo la guida potranno avere l’opportunità di conoscere le province e le comunità del Sud, profondamente legate alla nostra regione”.

Hanno portato i propri saluti e il personale apprezzamento alla guida l’assessore comunale di Carmignano di Brenta, Alberto Lucietto, e Bruno Moretto, presidente dell’associazione ‘Veneziani nel Mondo’.

